Oswaldo Sánchez le contó algunos secretos incómodos al Escorpión Dorado

Por fin existió una persona que pudo incomodar a Oswaldo Sánchez. Y es que el ex portero de las Chivas tuvo el privilegio de tener al Escorpión Dorado al volante, para platicar con él y aclararle unas cuantas cosas.

Sin tapujos, ni filtros, “San Oswaldo” reveló algunos secretos incómodos como cuando pisó la cárcel en Chicago, una bronca endiablada que tuvo con José Saturnino Cardozo y si influyó en la ausencia de Cuauhtémoc Blanco en el Mundial de 2006.

De esto último, el famoso Youtuber se fue sin rodeos y lo cuestionó por el grupo “Tapatío Power” que se generó en la Selección Mexicana, con el guardameta entre ellos. Incluso se decía que si no eras parte del clan, no entrabas. (Minuto 3:00)

“Que Cuauhtémoc dijo ‘es que no me quisieron llevar ellos’, a ver mi Cuau, no eches mentiras, el que no te quiso llevar fue La Volpe, papá. Tú te llevabas mal con él, siempre discutían, le hiciste pipí en la cara, un día en un partido”.