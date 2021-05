“Sin Chivas no existe el futbol mexicano”, asegura Salcido. ¡Feliz aniversario, rojiblancos!

Chivas está a las puertas de la Liguilla y, para conseguir ese boleto, el conjunto tapatío tendrá una motivación más, una que ayudará a recordarle la historia que ha creado y la que lo ha llevado hasta el lugar en el que está.

Este sábado 8 de mayo, el Rebaño Sagrado cumple 115 años de vida y se mantiene así como uno de los equipos más longevos del futbol mexicano, el más veterano, eso sí, de los “cuatro grandes”.

“Sin Chivas no existe el futbol mexicano y te lo digo así, es una realidad. No sé por qué se empeñan en decir tantas cosas. Hay que poner los pies en la tierra y saber exactamente quién hace grande a quién. Chivas y un par de equipos hacen grande al futbol mexicano y es una institución muy grande, todos lo sabemos (...) No me imagino un futbol sin Chivas”, aseguró Carlos Salcido, histórico de la institución, en una entrevista para Récord.