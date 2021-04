Antuna no descarta ir a América y prefiere ir a Europa que ganar todo con Chivas

Guadalajara, Jalisco.- En entrevista con Zabalive, el futbolista de Chivas, Uriel Antuna señaló que prefiere ir al futbol de Europa que ganar todo con el Rebaño Sagrado y también mencionó que no descarta jugar en Club América.

Zabalive le hizo cinco preguntas incómodas, y una de ellas fue sobre si prefiere ir al futbol europeo con un equipo que le dé oportunidad o ganar todo con Chivas, a lo que Uriel Antuna contestó que prefiere ir al Viejo Continente.

Complicada pregunta, pero como siempre me quedé, como no me gustan las cosas fáciles. Me vine a Chivas por la situación en la que estaba, un reto difícil, pero con los sueños que tengo y mi idea, preferiría irme a Europa”, declaró Antuna.