“Nos ha faltado madurez pero se ha retomado la confianza”: Vucetich

Aunque reconoció que a Chivas le ha faltado madurez en el Guard1anes 2021, Víctor Manuel Vucetich aseguró que luego de la victoria conseguida ante Xolos, el equipo retomó la confianza en sí mismo.

Por fin, después de siete jornadas, el Rebaño Sagrado del “Rey Midas” regresó a la senda del triunfo y convirtió los tres puntos obtenidos el sábado en un tanque de oxígeno que ya le urgía.

“Creo que el equipo se encontró, se ha jugado bien pero no hemos podido anotar un gol más que el rival, así nos ha pasado, el equipo ha tenido buenos pasajes y también malos, no hemos sabido remontar los marcadores y eso nos ha tenido con ese temor, cuando no te salen las cosas el jugador deja de arriesgar para no cometer errores (...) hemos sido un equipo irregular, lo hemos hablado, pero el equipo también sabe que tiene con qué”, reconoció el timonel rojiblanco en el programa de TUDN, Línea de 4.