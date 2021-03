Alicia Cervantes está a un gol de igualar a Norma Palafox como la máxima goleadora de las Chivas femenil.

En tan sólo dos torneos como rojiblanca, la oriunda de Arandas, Jalisco, ha marcado 20 goles en el torneo Guardianes 2020 y en 8 jornadas que tiene el Guardianes 2021.

"Sin mis compañeras no se podría dar, por eso creo que también es mérito de ellas y no solo mío, obviamente no me imaginaba que tan rápido podría establecer una marca y superar a Norma Palafox, obviamente que las delanteras vivimos de las anotaciones y se me están dando, uno siempre quiere mejorar su rendimiento y para eso trabajo", comentó Cervantes.