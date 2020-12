Chivas femenil revela bajas para Clausura 2021; afición critica salida de Andrea Sánchez

Guadalajara, Jalisco.- Mediante un comunicado, Chivas Femenil reveló los nombres de las jugadoras que ya no formarán parte del equipo en el Clausura 2021 de Liga Mx Femenil, destacando el nombre de Andrea Sánchez, por el que la afición comenzó a reclamar al equipo.

Chivas Femenil señaló que el cuerpo técnico, junto con la Dirección Deportiva, decidió liberar a Daniela Pulido, Guadalupe Velázquez, Gabriela Huerta, Samara Alcalá, Janelly Farías, mientras que Priscila Padilla, Andrea Sánchez y María Fernanda Ayala están como transferibles.

Ante la decisión de dejar ir a Andrea Sánchez, aficionados reclamaron a Chivas Femenil, señalando que dejan ir a una de las mejores jugadoras del torneo.

Andrea Sánchez, seleccionada nacional y la mejor lateral que tenía el Guadalajara es puesta en calidad de transferible. Hay cosas en Chivas que no termino por entender... https://t.co/3NfS5gkIXP

En Twitter, Andrea Sánchez se volvió tendencia también.

En los pasados días, la futbolista lamentó que Chivas Femenil haya sido eliminado en cuartos de final de Guard1anes 2020, asegurando que se perdieron ilusiones de creer que trabajando arduamente se pueden cumplir los sueños y mencionando que no fue convocada.

He decidido ser futbolista profesional durante 8 años y desde el principio no ha sido fácil, pero se ha avanzado muchísimo, por eso con sororidad felicito a quien este torneo merece vivir la satisfacción de ser campeona y más aún felicito a mis compañeras Chivas. Hoy no fue convocada por razones que desconozco, pero respeto”, escribió Andrea Sánchez.