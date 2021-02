Jesús Molina acepta que los jugadores están en deuda con Chivas

En conferencia de prensa, Jesús Molina, capitán de las Chivas, fue autocrítico sobre el desempeño del equipo, sabiendo que los malos resultados los tienen en los últimos lugares.

“Hemos tenido lapsos buenos en los partidos, en los que demostramos una buena posesión de la pelota, llegada, pero debemos ser consistentes porque nos estamos quedando cortos en los goles y no somos una defensa sólida y muchos no hemos estado en nuestro mejor nivel y nos sentimos en deuda porque no hemos cumplido y no los hemos representado como ellos quisieran”, dijo en conferencia de prensa.