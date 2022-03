Lo mejor del Clásico Nacional entre Chivas y América sin duda fue la transmisión de Christian Martinoli, Luis García, Zague y David Medrano dejando una frase inmortalizada para siempre.

El encuentro terminó sin anotaciones en un partido carente de jugadas de peligro y emociones por lo que ese enojo fue transmitido a los comentaristas de Azteca que no perdonaron una frase de Zague.

Don David Medrano fue el que se mostró más molesto y dejó una frase en doble sentido para Zague.

Se jugaban los minutos finales del encuentro cuando Zaguistóteles lanzó su frase.

La reacción de sus compañeros fue de enojo molestia, acompañando el aburrido partido.

"Yo no estoy dispuesto ni siquiera para insultarlo, ya no voy a emitir comentario", dijo Christian Martinoli

"Ya no podemos darle promoción, no puede haber ninguna reacción a este tipo de estupideces. No nos violentes con tus frases", comentó Luis García