‘Muchos lo quieren más sencillo, no pretenden sacrificar nada’, comparte Martinoli experiencias de su éxito

CDMX.- En entrevista para el Centro Ricardo Salinas Pliego, Christian Martinoli compartió algunas experiencias que lo han llevado a su éxito, resaltando que muchas personas, ahora lo quieren más sencillo y sin sacrificios.

En la plática, Christian Martinoli señaló que en una conferencia para ‘Vive Sin Drogas’, una señora le preguntó qué religión profesaba y él contó que aunque viene de una familia católica, es “la oveja negra”, a lo que la persona se sorprendió de por qué le iba tan bien.

Le dije: ‘¿Sabes por qué me va tan bien?’ Y le empecé a hacer la lista del por qué me va tan bien, que todo tiene que ver, no con la gracia de un ser supremo, sino con el ahínco, las ganas, el orgullo, la preparación y el p… sacrificio”, declaró Martinoli.

En la plática, Martinoli señaló que en la actualidad, muchas personas lo quieren todo fácil.

No puedo decir que todos, pero muchos lo quieren todo más sencillo, quieren dinero ya. No quieren esperarse un segundo, un segundo. No pretenden sacrificar nada y no les puedes hablar levantadito de tono, porque es un problemón, se te vienen encima”, añadió Martinoli.

Martinoli aseguró que actualmente, se debe tener “pinzas para todo”, señalando que llegan momentos en los que deben haber sentido común y llegar un punto medio, basándose en la calidad sin género, sin bandera y sin religión, detallando que ésta es la que determina quién puede ser laboralmente mejor que otro.

¿Tienes calidad en lo que quieres dedicarte o no tienes calidad? ¿Tienes ganas de poder trascender en lo que estás haciendo, o no? ¿Tienes capacidad de sacrificio, raciocinio y preparación para hacerlo, o no? Porque no todos nacimos, evidentemente, nadie nació sabiendo”, dijo.

El cronista señaló que muchas personas quieren tener una vida holgada, ir de viajes, estar en los mejores antros, restaurantes, hoteles, pero no están dispuestos a sacrificar.

Martinoli destaca pedir ayuda de profesionales

En la plática, Christian Martinoli mencionó que llegan los golpes en la vida e incluso, diversas personas lo ponen como pretexto, pero no buscan ayuda profesional.

Si tienes problemas, si sientes angustia y sientes depresión y sientes que el mundo se te cierra, tienes que enfrentar la situación y encararla directo; para eso hay psiquiatras, para esto está la medicina, para que traten de ayudarte. No estás ni loco, ni nada, pero si tienes una barrera en donde: ‘no, si yo voy al psiquiatra van a decir que estoy traumado, enfermo, loco, psicópata'”, dijo Martinoli.

El cronista de Azteca Deportes añadió que si una persona busca auxiliarse, porque está cansada de escuchar lo que le dicen en casa, está la posibilidad de ir a un psicólogo, con alguien profesional.

Christian Martinoli señaló que si una persona tiene problemas, su consejo sería enfrentarlos de forma directa, aunque no se resuelva de forma rápida, pero es mejor que estar “papaloteando”.

“¿Tengo un problema? Busco no esquivarlo, porque al final de cuentas el problema no se va a ir; nada más me hago pe…, me distraigo con otra cosa, pero tarde o temprano va a volver y lo voy a traer aquí”, señaló Martinoli.

El también conductor de ‘Los Protagonistas’ aseguró que es mejor enfrentar los problemas, que juntar cinco, porque no sabes después cuál es la prioridad.

Martinoli también recomendó que cuando se llega a la cumbre, debes saber cómo mantenerte, porque todos te quieren “chi…”, y mantenerse enfocado.

De acuerdo con Centro Ricardo Salinas Pliego, el difundir la entrevista tiene como objetivo el “impulsar y promover la libertad, la innovación y competencia en México”.