‘Detesto a Televisa; así me pongan cheque en blanco, no voy’, dice Martinoli

CDMX.- Hablando sobre la competencia en el deporte y televisión, Christian Martinoli señaló que no hay amistad con el rival, asegurando que detesta a Televisa y si le ofrecen un cheque en blanco, no lo aceptaría, porque nunca trabajaría en la televisora.

Christian Martinoli detalló que a él le pagan por competir como comentarista deportivo, asegurando que “detesta a Televisa”.

Sobre el modo de competir contra Televisa, Christian Martinoli detalló que así se lo enseñó José Ramón Fernández, aunque criticó que hoy en TV Azteca parece “Televisa 2004”, debido a que muchas personas han pasado por ambas televisoras.

(José Ramón Fernández me enseñó) A competir y odiar a Televisa, y lo odio con todo mi corazón, pero compito. Soy de Azteca, si me corren, bueno. Sé que algún lugar donde no voy a trabajar es en Televisa y me han ofrecido, y no voy a trabajar en Televisa; así me pongan cheque en blanco, no voy a trabajar ahí”, declaró Martinoli.