CDMX.- En un ‘live’ para YouTube, el cronista Christian Martinoli reiteró que él nunca trabajaría para Televisa, mencionando que sería un calvario para ‘los de Chapultepec’ y para él.

Respondiendo una pregunta que le enviaron, Christian Martinoli señaló que él no estaría en Televisa si sale de Azteca Deportes.

Ya lo dije, en Televisa no trabajaría jamás en mi vida, pero si me corren de Azteca y tengo ganas de trabajar, buscaría en otro lado”, declaró Martinoli, reiterando que “con sus amigos de Chapultepec”, no estaría. “Sería un calvario para ellos y para mí”, añadió.