‘¿Improvisado? He narrado más de 2 mil partidos y finales del Mundial’, dice Martinoli ante críticas

CDMX.- Sobre las críticas en redes sociales, Christian Martinoli señaló que actualmente todas las personas tienen acceso a decir lo que quieran, pero criticó que algunas personas lo hacen desde la ignorancia, haciendo menos a expertos, por lo que señaló que cuando lo llaman “improvisado”, no saben que él ha narrado más de dos mil partidos de futbol.

Christian Martinoli detalló que las redes sociales generan que cualquier persona pueda decir “lo que se le cante”, sin necesidad de argumentar.

A mí que alguien me diga improvisado… he narrado más de dos mil partidos, he ido a siete pi… Mundiales, ¡no me puedes decir improvisado bajo ningún parámetro del futbol!”, declaró Martinoli.

Christian Martinoli señaló que lo han llamado “payaso, improvisado, demeritas la profesión, acomplejado, ridículo” y más, pero, detalló que es poco importante porque es futbol, pero cuestionó que cualquier persona dice lo que sea en temas como política, ciencia, cultura, medicina, entre otros.

Martinoli detalló que cuando llegó a Azteca Deportes con José Ramón Fernández, él ya tenía experiencia durante cinco años, pero durante dos años no narró un solo partido de futbol.

Cuando me dio chance de narrar, he narrado más de dos mil partidos de futbol, he ido a mundiales, he narrado cinco finales de Copa del Mundo; para un narrador no hay nada más importante que narrar una final del Mundial en el estadio”, declaró Martinoli.