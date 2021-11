¡Pudo perder la vida! ‘Chucky’ recordó su lesión con la Selección Mexicana

A cuatro meses de la grave lesión de Hirving Lozano con la Selección Mexicana durante la Copa Oro 2021, el atacante mexicano recordó los duros momentos que vivió por una jugada que le pudo costar su carrera y hasta la vida.

En entrevista con el periodista David Medrano de TV Azteca, el “Chucky” confesó lo que escuchó de los médicos, tras el golpe que sufrió en aquel encuentro ante Trinidad y Tobago del 11 de julio.

“La verdad muchos doctores que fue de milagro, milagro de quedarme paralítico, milagro de perder el ojo. Me dijeron ‘Tú pudiste perder el ojo y hasta la vida’ por como fue el golpe y ‘tú te salvaste de milagro, no sé cómo pudiste salvarte, pero fue algo muy fuerte’. Muchas cosas me pasaron por la mente, como tengo dos hijos y pensar ‘Ya no trabajo, ya no genero dinero o ya no puedo ni moverme para poder jugar con ellos', fueron muchas cosas difíciles”.