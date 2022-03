"Chucky" dudó en venir a Selección Mexicana porque lo afecta en el Napoli

El futbolista Hirving “El Chucky” Lozano aceptó que ha llegado a pensar en ir a la Selección Mexicana, luego de las constantes lesiones que ha sufrido vistiendo la playera tricolor y que lo han afectado en su paso por el Napoli.

El atacante mexicano decidió venir al llamado de Gerardo Martino para esta última Fecha FIFA de eliminatoria mundialista, a pesar de tener varias preocupaciones al respecto, declaró en entrevista para TUDN.

"Sí, claro que llegué a dudar en acudir al llamado. Porque (el tema de las lesiones) me afecta tanto en mi carrera como que me afecta por mi equipo, Napoli, porque ellos son los que me pagan".