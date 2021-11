¡Emotivo mensaje! Corona le dedica la victoria de Cruz Azul a Octavio Ocaña

El triunfo de Cruz Azul ante el América de este domingo no pudo ser más emotivo por la dedicatoria que tuvo el equipo con el actor Octavio Ocaña, quien falleció este viernes.

Era bien conocido que el intérprete de “Benito Rivers” de la serie de “Vecinos” era aficionado de la Máquina desde pequeño y hasta el último de sus días. Por lo tanto, la triste noticia de su muerte pegó en la institución cementera.

Así que tras la victoria de este domingo en el Clásico Joven, el portero Jesús Corona compartió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram.

“Con dedicatoria especial este triunfo. Seguro lo estás disfrutando desde el cielo @octavioocaa”, junto a una foto de Octavio Ocaña cuando conoció al guardameta.

Durante su infancia, el actor llegó a pensar en dedicarse al futbol profesional y se probó en varias fuerzas básicas de los equipos de la Liga MX, sin embargo, no pudo llegar a cumplir uno de sus sueños.

Tras no conseguirlo, siguió con sus participaciones en la serie de Televisa. No obstante, “Benito Rivers” no dejó de mostrar su pasión cruzazulina, como la alegría que tuvo cuando consiguieron el título del Clausura 2021 y acabó la larga sequía cementera.

Por este fuerte vínculo, el Cruz Azul lamentó institucionalmente la muerte de Ocaña, al que al menos este día pudieron homenajearlo con un resultado como a él le hubiera gustado.

Lamentamos tu partida, querido Octavio. Un abrazo hasta el cielo.



Deseamos pronta resignación a familiares y amigos. pic.twitter.com/rFf0UYaY9e — CRUZ AZUL (@CruzAzul) October 30, 2021

