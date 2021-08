¡Los quieren en todo el mundo! Paco Pérez, exclavadista de Guanajuato, auxiliará a la selección de Suecia

Desde el legendario Joaquín Capilla hasta Alejandra Orozco y Gabriela Agundez, pasando por Paola Espinosa, Rommel Pacheco y también Laura Sánchez, México es reconocido en todo el mundo por su tradición en la disciplina de clavados, misma que le abrió a Francisco Pérez, exclavadista y entrenador de Guanajuato, las puertas del extranjero.

Con una amplia experiencia en la fosa, primero como atleta (participó en Sidney 2000) y luego como entrenador en Guanajuato y Coahuila, Paco Pérez dejó territorio azteca este mes para fungir como auxiliar de la selección de clavados de Suecia.

“Voy a apoyar el proyecto sueco en Estocolmo, me hizo la invitación una clavadista de mis tiempos, ella y yo somos amigos desde hace muchos años y durante la pandemia estuvo siguiendo como entreno a los niños, como llevaba el desarrollo de los clavados aquí, ella no sabía dónde estaba pero veía lo que hacíamos. Creo que entré en el perfil y me hicieron la invitación en diciembre, yo le dije que sí, que estaba abierto a las ofertas”, aseguró Pérez.