'Ojalá y Dios quiera, me toque regresar a América', dice Marchesín

CDMX.- En entrevista con Álvaro Cruz Santibáñez de TUDN, Agustín Marchesín no olvidó a Club América y aseguró que “ojalá y Dios quiera” le toque volver al club azulcrema.

Hablando sobre su paso por México, Agustín Marchesín recordó que llegó a Santos y posteriormente, pasó a América donde vivió un año y medio de forma intensa.

Un amor increíble, espectacular; la forma en que salí, bien con todo mundo, la dirigencia me trató muy bien en mi salida, respeto la decisión, que fue en conjunto, pero pensando en ese cambio que me podía dar un plus en lo personal y que uno necesita muchas veces en lo laboral y ojalá y Dios quiera, el día de mañana me toque regresar, porque estimo mucho a ese club y lo quiero mucho”, declaró Marchesín sobre América.