'Al América no le puedes decir que no', Alfredo Tena acepta que le gustaría dirigir al equipo

Pachuca, Hidalgo.- Cuestionado sobre si dirigiría al América, Alfredo Tena aseguró que al equipo no se le puede decir que no.

En entrevista para Fox Sports, Alfredo Tena recibió la pregunta de Fernando Cevallos sobre si aceptaría dirigir a las Águilas del América, y el ‘Capitán Furia’ aseguró que sí le gustaría el reto.

Al América no le puedes decir que no, es una institución que te da las posibilidades para poder triunfar en el equipo. Sí me gustaría, no me estoy candidateando, pero sí me gustaría dirigir al equipo otra vez”; declaró Tena.