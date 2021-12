CDMX.- En entrevista con Alejandro de la Rosa y Hugo Salcedo, Carlos Reinoso reveló que llegó a pelear con Héctor Miguel Zelada y otros compañeros en Club América.

Criticando el número de extranjeros que se permite en Liga Mx, Carlos Reinoso contó que llegó a enfrentarse a golpes con otros compañeros de América.

Yo me peleé con compañeros en el estacionamiento del América, porque me decían ‘pin… extranjero’, al principio no los pelaba porque no sabía qué era ‘pin…’”, reveló Reinoso.