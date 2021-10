Exhiben al Estadio Azteca. Un aficionado acudió al Clásico Capitalino con una pistola

Los estadios de la Liga MX no son seguros para nadie, así lo demostraron las imágenes en las que se puede ver a un aficionado que pasó el filtro de seguridad del Estadio Azteca e ingresó a los palcos con un arma de fuego.

El domingo pasado se llevó a cabo una edición más del Clásico Capitalino entre el Club América y Pumas, y además del triunfo de las Águilas o las reacciones de la porra universitaria, destacó el video en el que se puede observar a una persona presumiendo una pistola en los palcos del Coloso de Santa Úrsula.

“Voy a matar a unos americanistas”, dice este personaje en el video que fue publicado por el reportero Carlos Jiménez de Imagen TV, mismo que se distribuyó en diversas cuentas de Twitter.

"VOY a MATAR a UNOS AMERICANISTAS"

Así presume este sujeto, q metió una pistola y la tenía en uno de los palcos del @EstadioAzteca

Así se lucía mientras familias y aficionados veían el juego entre @ClubAmerica y @PumasMX

Si ud lo reconoce, repórtelo con @SSC_CDMX o @FiscaliaCDMX pic.twitter.com/XSd6UIUkoL — Carlos Jiménez (@c4jimenez) October 5, 2021

Aunque no sucedió nada que lamentar durante el duelo del fin de semana, lo cierto es que este caso pone en evidencia la seguridad del Estadio Azteca, pues en los comentarios, algunos usuarios aseguraron que no los han dejado ingresar al inmueble con cinturones pero no le ponen ‘peros’ a una pistola.

“Pero no fuera mi cinturón piteado que me arme en la @FeriaDeLeon por que se ponen bien pescados y me hacen tirarlo”, señaló un usuario de Twitter, a quien se sumaron otros aficionados que aseguraron que tampoco les han permitido ingresar con bufandas.

Es importante recordar que esta semana, después del Clásico Capitalino, el Azteca será sede de dos de los tres partidos de la Selección Mexicana en las eliminatorias mundialistas de la Concacaf.

El primero se llevará a cabo ante Canadá este jueves, y el siguiente ante Honduras la tarde del domingo.

