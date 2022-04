‘Duele mucho; seguramente desde arriba ella está feliz’, Fernando Ortiz rompe en llanto en conferencia

Aguascalientes.- Tras la victoria de América ante Necaxa, el técnico Fernando Ortiz destacó a sus jugadores y no pudo contener el llanto, cuando habló sobre el reciente fallecimiento de su madre y aseguró que es algo que le “duele mucho”, pero sabe que “desde arriba ella está feliz”.

En conferencia de prensa, el técnico Fernando Ortiz detalló que prometió no quebrarse por lo sucedido, pero es inevitable porque perdió a su madre.

He encontrado en mis jugadores y en las personas que me rodean, en mi familia. Si bien perder a una madre y estar lejos, como a cualquier hijo, duele, duele mucho, pero estoy feliz porque seguramente desde arriba ella está feliz, porque estoy haciendo lo que me hace feliz”, declaró Ortiz.