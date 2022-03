Ochoa revela que en Querétaro, aficionados golpearon el auto en el que viajaba con su familia

Guadalajara, Jalisco.- En conferencia de prensa, el portero Guillermo Ochoa reveló que en Querétaro le tocó vivir un momento desagradable con la afición, contando que le golpearon el auto cuando estaba con su familia.

De cara al Clásico Nacional, Guillermo Ochoa fue cuestionado sobre si vivió violencia, a lo que el arquero respondió que sí, y fue en Querétaro.

Cuando tienes a la familia en el estadio y ves ese tipo de situaciones, te llegas a preocupar y te puede llegar a distraer; sí, sí me ha tocado vivir este tipo de casos, me tocó justo en el Estadio de Querétaro, saliendo de un partido, salir en el auto con mi familia, con mis padres, y por supuesto que no fue un momento nada agradable, golpeando el auto, los vidrios, rompiendo el espejo lateral. Esto ya venía sucediendo tiempo atrás”, declaró Ochoa.