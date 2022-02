‘¿Quién lo trajo?’. La afición de las Águilas ‘despotricó’ contra Juan Otero

Juan Otero no tuvo la mejor presentación con la camiseta del Club América, pues pese a ser titular ante San Luis, el colombiano pasó con más penas que glorias en la cancha del Estadio Azteca.

Nadie pasó por alto la estrepitosa caída azulcrema en la jornada 4 del Clausura 2022, pues aunque Santiago Solari le dio entrada a todos sus refuerzos (algunos obligados por lesiones o circunstancias del partido), el equipo no supo qué hacer ante el Atlético San Luis.

Otero fue de los elementos más criticados pues su presencia no pesó en ningún momento, incluso perjudicó el desempeño de sus compañeros que se acomodaron mejor cuando abandonó la cancha al 61’ de acción.

“La gran contratación de Otero y no pasa nada (...) ¿quién carajos lo trajo? No existe. Qué pin… coraje con mis Águilas”, señaló enojado Jorge Van Rankin, ferviente americanista y quien no se guardó nada durante el partido del pasado fin de semana.

Pero el ‘Burro’ sólo fue uno de los tantos aficionados americanistas que expresaron su descontento tras la contratación de Otero, quien parecía ser una respuesta y terminó convirtiéndose en una interrogante.

Previo a su debut, el jugador nacido en Sipí, Colombia, ofreció una entrevista para el conjunto azulcrema y en ella dijo entender que las críticas llegarían si su desempeño no es el mejor, más aún si los resultados positivos tardan en llegar.

“Es entendible, cuando las cosas no salen ellos se van a enojar, pero de mi parte que esperen mucho trabajo, voy a darlo todo por esta camiseta, como lo he hecho siempre. Que nos apoyen porque este equipo lo va a dar todo”, dijo el ex de los laguneros.

El detalle en este caso es que los aficionados azulcremas no esperan, exigen siempre y más ahora en el Clausura 2022, pues pese al partido que tienen pendiente, los de Solari son uno de los cuatro equipos del torneo que todavía no han podido ganar.

