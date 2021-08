'No me negué a ir, América es un equipo muy grande'; responde Jürgen a John Sutcliffe

CDMX.- En sus redes sociales, el periodista John Sutcliffe reveló que Jürgen Damm no quiso ir a las Águilas del América, pero el actual futbolista de Atlanta United aseguró que él no se negó ir al equipo azulcrema, destacando al Club.

Tras dar a conocer que Renato Ibarra vuelve a Club América, John Sutcliffe mencionó que hubo la posibilidad de intercambiar a Nico Castillo por Jürgen Damm.

Me dicen que Jürgen Damm está feliz de la vida viviendo en Atlanta y Jürgen no estuvo de acuerdo. Esa fue una de las opciones: Jürgen a Coapa, Nico a Atlanta, pero no se dio”, declaró Sutcliffe.