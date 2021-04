CDMX.- En entrevista con Roberto Gómez Junco, el cronista Christian Martinoli aseguró que en su casa ha prohibido a sus hijas apoyar a Club América, diciéndoles que “si quieren que les pague la colegiatura”, no deben de apoyar a las Águilas.

Platicando sobre cómo los padres transmiten la pasión del futbol a sus hijos, Gómez Junco señaló que “algunos fallan” cuando sus hijos apoyan a un equipo rival o al acérrimo rival, cuando Martinoli habló sobre su advertencia hacia sus hijas sobre irle a Club América.

Mis hijas, no les gusta el futbol, ni mucho menos, pero saben que hablo de esto, me decían: ‘Oye papá, y los del América ¿si son tan malos como para no irle?”, y les contesto: ‘Al América no le podemos ir jamás en esta casa’”, declaró Martinoli.