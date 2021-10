CDMX.- En plática para Futbol Picante de ESPN, Miguel Herrera aceptó que no le gustó salir de Club América, aunque señaló que podría haber un futuro en la institución azulcrema.

Cuestionado sobre si tuvo algún pendiente o algo que no le haya gustado en América, Miguel Herrera contó que no le gustó irse.

Mi salida, no me gustó. Nunca estuve de acuerdo, nunca pasa que estés de acuerdo o no, la decisión la tomó una persona y hay que aceptarla, aunque no te guste y pensar en lo que sigue”, declaró Herrera.