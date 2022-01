CDMX. Después de hacer comentarios hacia Santiago Baños, Paco Villa y Enrique ‘Perro’ Bermúdez se disculparon con el director deportivo de las Águilas del América.

En el programa ‘Línea de 4’, también con Enrique Borja, Paco Villa y Enrique Bermúdez criticaron la gestión de Santiago Baños, al no poder contratar un extremo izquierdo para las Águilas.

O no tienen lana o la directiva no funciona”, declaró ‘Perro’ Bermúdez. “¿No funciona Baños, verdad? No funciona Baños”, añadió Paco Villa.