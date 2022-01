Paul Arriola señala que 'no hay nada concreto' y no es su decisión llegar a América

CDMX.- Paul Arriola es buscado por las Águilas del América y el jugador de DC United, señaló que no hay nada concreto sobre su futuro y no es su decisión si llega al equipo de Liga Mx.

En conferencia de prensa, Paul Arriola detalló que busca llegar al mundial de futbol de Catar 2022 con la Selección de Estados Unidos, por lo que quiere seguir en actividad.

Con todo respeto, no tengo algo concreto ahorita de mi futuro; no todo es mi decisión, si quiero ir a América, si quiero ir a un lugar que me va a ayudar a llegar al Mundial, a tener éxito. No puedo controlar todo”, declaró Arriola.