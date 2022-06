Raúl Araiza señala que ‘el portero más famoso del América’ le debe dinero

CDMX.- El conductor Raúl Araiza reveló que prestó dinero al “portero más famoso del América” y el futbolista no le ha pagado.

En plática para el programa ‘Miembros al aire’, Raúl Araiza compartió que hubo una persona que no le pagó dinero que le prestó.

Araiza aseguró que el futbolista de América era su amigo y por ello, le prestó dinero, pero no se lo devolvieron.

Me lo encontraba en torneos de golf jugando y le decía: ‘Ca… ¿qué haces jugando aquí si no tienes dinero? No me pagó a mí y a otras personas”, añadió Raúl Araiza.