Rubén Rodríguez cuenta por qué lo vetaron de Club América; ‘Te vas a…’, le dijo Yon de Luisa

CDMX.- En entrevista con Javier Alarcón, el periodista Rubén Rodríguez contó por qué fue vetado de Club América, señalando que en ese entonces el Director General de Grupo Futbol Televisa, Yon de Luisa “lo mandó a la…”.

Rubén Rodríguez contó que hace ocho años, cuando Antonio ‘Turco’ Mohamed era técnico de América, el DT le pasaba información sobre el equipo, como el fichaje de Darwin Quintero, las salidas de ‘Quick’ Mendoza y Jesús Molina, entre otras.

Para la final del Apertura 2014, ‘Turco’ Mohamed fue restringido, teniendo la vigilancia de Ricardo Peláez, entonces Presidente Deportivo de Club América, por lo que Rubén Rodríguez tenía que ir por el técnico al hotel para que fuera al programa de Fox Sports, pero la situación empeoró cuando Rodríguez da la nota de que ‘Turco’ Mohamed no seguirá para 2015.

El ‘Turco’ en ese momento me llama y me dice: ‘Sabes qué, pasó esto y esto”, Reventé la nota y a los dos segundos, me llamó Yon de Luisa”, contó.

Rubén Rodríguez contó que recibió la llamada de Yon de Luisa, asegurando que siempre fue respetuoso con el actual Presidente de la Federación Mexicana de Futbol.

Te vas a ir a chin… Así, hasta allá. Eso nunca lo he dicho, te lo cuento. Me dijo: ‘No vuelves a entrar al América, no vuelves a entrar’. No fue Ricardo Peláez, fue Yon de Luisa (el del veto)”, declaró.