América y sus refuerzos: Paraísos fiscales, promotores y comisiones millonarias

Buenos Aires.- Nadie puede cuestionar, salvo contadas excepciones, los refuerzos que han llegado en los últimos años al Club América. Por su respectiva jerarquía, han llevado al club a pelear siempre arriba. Sin embargo, en una investigación de Súper Deportivo se comprobó que algunos de ellos han llegado a través de empresas radicadas en Panamá, Barbados y Hong Kong, tres paraísos fiscales.

Todos tienen un denominador común: un promotor argentino llamado Nazareno Marcollese, amigo íntimo de Yon de Luiza (expresidente del club y hoy mandamás de la Federación Mexicana de Futbol) y que, según documentos a los que pudo acceder este medio, tuvo participación activa en la llegada de Bruno Valdez y Cristian Insaurralde. Además, habría actuado como intermediario en la llegada de Richard Sánchez, algo que el propio Marcollese niega.

Nazareno Marcollese en una imagen de archivo.

El caso Valdez

De acuerdo al contrato de cesión de derechos de imagen (Imagen 1), el jugador paraguayo Bruno Valdez contrató a SUNRED INC. para que lo “represente ante clubes y entidades deportivas; estudio y negociación de contratos con clubes y estudio y negociación de contratos de publicidad e imagen”.

Imagen 1. El contrato entre Valdez y SUNRED INC.

Tal como se observa en el documento aquí exhibido (Imagen 2) la persona que contrata a SUNRED es el propio Marcollese. De acuerdo a reportes de medios paraguayos, el América (que no dio a conocer oficialmente la cifra de la operación) pagó por Valdez 3,500,000 dólares.

Imagen 2. A su vez, Marcollese contrató a SUNRED INC.

Consultado por este medio, el representante afirmó:

“El agente de Bruno Valdez soy yo. Y esa sociedad es una herramienta de trabajo mía, que está en mi declaración jurada”.

Bruno Valdez con América.

El caso Insaurralde, el más controvertido

Cristian Insaurralde, cuyo pase era de O’ Higgins de Chile, llegó al América en calidad de cedido a mediados de 2018 (tampoco se informaron montos de la transferencia de manera oficial) pero pasó por la institución sin pena ni gloria, al punto tal que tan sólo disputó 460 minutos.

Cristian Insaurralde.

Su arribo lo gestó el intermediario paraguayo Juan Appleyard, que trabajó con MIDNIGHT BLUE TRADING, con sede en Barbados (Imagen 3).

Imagen 3. El contrato entre Juan Appleyard y MIDNIGHT BLUE TRADING.

Lo curioso es que el club chileno estaba obligado a vender al jugador si arribaba una oferta de compra (total o parcial) de u$s 241.000 o de préstamo de u$s 60.000 “de acuerdo a las instrucciones del intermediario”.

Sin embargo, tal como se observa en este documento (Imagen 4), Marcollese “ha realizado tareas para O’Higgins que el club pretende reconocer honorarios en contraprestación por las tareas realizadas”.

Imagen 4. El convenio entre O'Higgins y Marcollese.

En el documento, se lee “que por motivos de índole estrictamente comercial, el mandante no ha suscripto el convenio de reconocimiento de comisión por la transferencia de los derechos económicos y federativos del jugador”. En concreto, el argentino quería figurar lo menos posible.

Sin embargo, Marcollese realizó un convenio de reconocimiento (Imagen 5) en el que Appleyard tenía una deuda con él de u$s 540.000 por lo que se puede sospechar que fueron socios en las operaciones en torno a Insaurralde. No obstante, al cuestionarle la operación, el argentino fue tajante: “Desconozco de qué me estás hablando”.

Imagen 5. El reconocimiento de deuda de Appleyard con Marcollese..

Estas prácticas eran normales ya que el argentino hizo lo mismo con el ex futbolista de Xolos Ariel Nahuelpan, ya que según un documento prefería “no figurar a título personal” en la negociación que mantuvo con Barcelona de Ecuador.

El caso Sánchez

El arribo de Richard Sánchez al América lo gestionó el agente paraguayo Jan Patrick Delmás, también empresario de Sergio Díaz, a través de la empresa GS Sports Limited, radicada en Hong Kong, tal como se aprecia en el acuerdo de distribución de comisiones realizado el 30 de agosto de 2019 (Imagen 6).

Imagen 6. El acuerdo de comisiones por Richard Sánchez.

Según el documento, Delmas y la empresa cobraron una comisión de u$s 350.000 en dos pagos: uno con vencimiento el 15 de octubre de 2019 y otro, el 28 de febrero de 2020.

Bruno Valdez con América.

Lo llamativos es que, siempre en base a lo que figura en el acuerdo al que accedió Súper Deportivo, a los 5 días de haber cobrado, Delmás estaba obligado a pagarle ese dinero a GS Sports Limited. ¿Quién habrá estado detrás de esa compañía? “Desconozco lo que pasó en esta operación”, reiteró Marcollese.

¿Participó en otras operaciones en el América?

Marcollese tenía un buen vínculo con el expresidente Mauricio Culebro y habría participado de la llegada de Cecilio Domínguez y cobró una comisión de u$s 250.000, según un reporte de la empresa que él tenía en Paraguay y al cual tuvo acceso Súper Deportivo. “No tengo ni idea de esa comisión”, dijo a este medio.

Además, habría participado, entre otros, en las llegadas de otros extranjeros como los paraguayos Sergio Díaz, Jonathan Samaniego y Christian Paredes (estos dos nunca jugaron en el América y siempre fueron prestados), el francés Jérémy Ménez, los colombianos Matheus Uribe y Roger Martínez y el uruguayo Federico Viñas. Tal como los casos anteriores, Marcollese afirma no haber gestionado ninguna de esas operaciones.

Marcollese trabajó para el promotor Greg Taylor y fue nombrado en la nota “El Cártel del Gol”, publicada a principios de año por El Quintana Roo, donde se mostraba el rol que tuvieron algunos promotores que cobraron comisiones millonarias en transferencias del futbol mexicano.