“Aceptar o negar ascensos es un tema de influencias”, asegura el ‘Fantasma’ Suárez

“Aceptar o negar ascensos es una historia que se repite de manera constante. No es una cuestión de documentos, ni certificaciones, se trata de compadrazgos, de influencias…”, aseguró Ignacio “Fantasma” Suárez, quien “destapó” que en el “no ascenso” del Club Irapuato, hasta el gobernador Diego Sinhue fue engañado.

Por no cumplir con los requisitos que la Federación Mexicana de Futbol pedía, o al menos esa fue la justificación que dio el organismo, la Trinca se quedó con las ganas de jugar en la Liga de Expansión pese a que gracias a su victoria en la final de la Liga Premier, se había ganado con justicia el lugar en el Apertura 2021.

Lo sucedido con la institución dirigida por la familia San Román ha sido el protagonista de esta semana, sobre todo ahora que Suárez, por medio de su columna en el diario Récord, dio a conocer que Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, “le dio el avión” al gobernador de Guanajuato cuando éste le pedía que por favor considerara el ascenso del Irapuato.

“Me consta y tengo confirmado que Diego Sinhue , gobernador de Guanajuato , buscó la manera de ayudar a que Irapuato NO se quedara sin futbol. Habló al menos en dos ocasiones con Mikel Arriola , presidente de la Liga MX ¿Qué le pidió?: “Dime cómo SÍ se puede que certifiquen al Irapuato. Esa ciudad y esa zona necesita el equipo, ha sido un bálsamo ante la problemática que tenemos. Si necesitas que consiga más empresarios para que aporten al equipo puedo ayudar a contactarlos. NO hay problema. Díganme lo que necesites y busco la manera. Pero los guanajuatenses necesitamos ese equipo. ¡Ayúdanos!”, asegura el “Fantasma”.

Pero el gobernador no fue el único que abogó por el club, también el dueño de Toluca Valentín Díez hizo lo propio y habló con un par de personas con quienes Fernando San Román había tenido un enfrentamiento hace años, para que dejaran de lado los rencores.

“De lo que estamos seguros es que el poderoso empresario Valentín Diez, dueño del Toluca , abogó ante Alejandro Irarragorri y el propio Barcarcel (el abogado que manda en el futbol para Televisa) para destrabar el tema de enconos anteriores por problemas personales, dando su aval a la familia San Román para desarrollar su proyecto en Liga de Expansión. Ambos personajes le habrían prometido NO bloquear la llegada de Irapuato . Ante los hechos ¿Alguien podría asegurar que así sucedió en verdad?”.

Así las cosas, el tema de una “venganza” también está en la mente de la afición, que ha tenido que ver la manera en la que se maneja el futbol mexicano: a base de engaños, de “amiguismos” y no de manera leal y justa para todos los involucrados.

“¿A Irapuato le faltó alguna documentación? Posiblemente. Pensemos que fue así, que el equipo de la familia San Román no cumplió con algunos de los requerimientos para saldar con la estructura financiera, económica y control financiero que exige Doña Fede y que explicó en su comunicado.

Bueno, entonces solamente quiero que me expliquen como chingaos esa misma familia (San Román) tiene en depósito o 'congelada' una franquicia certificada de Ascenso o de Expansión desde el 2019, con la misma acta constitutiva y mismas empresas de respaldo ¿Explíquenme? Es lo mismo, pero una sí está y otra no. Es incomprensible, si no es una vendetta. Es más, les digo algo, si quisieran hacer un cambio, de una por otra para que los freseros pudieran ascender algo inventarían para impedirlo”, finaliza Suárez, cuya columna se publicó este miércoles.