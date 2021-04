¿Qué les da la Fiera? Cuatro figuras que sueñan retirarse con el León

Carlos Peña ya se visualizó con la camiseta del Club León cuando le llegue el turno de “colgar los botines”, sin embargo, no es el primero ni el único exesmeralda que ha expresado públicamente su deseo de, algún día, regresar y jugar en el Bajío.

Dados los reconocimientos que obtuvieron, la afición que conocieron y los números que consiguieron, jugadores como el “Gullit”, Mauro Boselli, William Yarbrough y Guillermo Burdisso llevan el escudo de La Fiera tatuado en el pecho haciendo imposible borrar los recuerdos allí creados.

Hace unos días, en una entrevista que ofreció a ESPN desde El Salvador, Peña aseguró que tanto el club verdiblanco como su afición tienen un lugar especial en su trayectoria futbolística, por lo que jamás le cerraría las puertas a la directiva presidida por Jesús Martínez Murguía.

El año pasado, el “Matador” y Yarbrough, el último en dejar al conjunto felino, hicieron lo propio al confesar en entrevistas su deseo de volver algún día a Guanajuato, estado en el que siempre se sintieron como en casa.

Así las cosas, no importa el tiempo que haya pasado, porque incluso Guillermo Burdisso que sólo vistió la casaca verdiblanca durante tres años, ha confesado que si algún día regresa a México a jugar, lo haría con León.

Algo similar sucedió con Ignacio González, quien si bien se encuentra ahora en una nueva etapa de su vida lejos del futbol, no descarta convertirse en un futuro lejano en el director técnico de la escuadra en la que celebró tres títulos de Liga MX y un ascenso al Máximo Circuito.

Éstas son sólo algunas de las declaraciones vertidas por estos exesmeraldas para quienes León significó algo más que sólo otra camiseta en su trayectoria deportiva.

CARLOS PEÑA

“Ya en lo futbolístico eso lo decidirá el presidente de León, obviamente yo también tengo que dar armas y opciones para que en algún momento quisieran llamarme de nueva cuenta, estoy seguro que en León puedo seguir sumando porque tengo apenas 31 años recién cumplidos (...) todo mundo sabe que León es el equipo de mi corazón y que algún día me gustaría volver”

MAURO BOSELLI

"Siempre traté de retribuir el cariño que me daban, porque el afecto que me demuestran es impresionante. Muchos me decían que vuelva, para poder decir que vieron al goleador histórico del club a sus hijos (...) Si mañana me llama el presidente del León, lo escucharé sin problemas. Lo ideal sería retirarme ahí o en Estudiantes”

WILLIAM YARBROUGH

“No puedo cerrarle las puertas al León, quiero regresar ya sea como jugador o en otro cargo después, tengo mucho agradecimiento por todos. Cuando le agarras un cariño a un club, lo buscas, aunque ahorita estoy enfocado en Colorado”

GUILLERMO BURDISSO

“Me gustaría obviamente regresar a León, tengo una hija mexicana y tengo mucho aprecio y cariño ahí en León, me gustaría sacarme esa espina que tengo clavada. Yo sé que la gente me quiere, me fue bien, jugué 80 partidos, hice 10 goles, pero un título es algo único”