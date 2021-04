Sobre Matosas, audios se hicieron para dañar y en poco tiempo hablaremos; dice Fernando Pavón

CDMX.- En 2019, Gustavo Matosas era técnico de Atlético de San Luis y se revelaron unos audios, en los que se revelaba que el DT había ganado dinero con el fichaje de Matías Britos a León, por lo que ahora habló Fernando Pavón, asegurando que los audios fueron hechos para dañar y ahora ellos darán su versión.

En entrevista, Fernando Pavón habló sobre la filtración de audios con Gustavo Matosas, señalando que tiene buena relación con el técnico, y advirtiendo que “llegará el momento de hablar”.

Hay cosas que personalmente me han pasado, en la cual personas cercanas a mí editó, llevaron a la mesa, cosas que no son, pero bueno, uno tiene que esperar el momento justo para hablar y todavía no es el momento, pero se llevarán sorpresas dentro de poco”, declaró Pavón.