'Temporada histórica, de ensueño', dice Jesús Martínez y resalta a Ambriz

Tijuana, Baja California.- El presidente del Club León, Jesús Martínez Murguía disfruta como nadie una temporada que él mismo ha llamado ‘histórica’ y en donde buscará bordar en el escudo de la Fiera, la octava estrella, un título que sería el quinto desde que inició su administración en 2010.

En entrevista con Súper Deportivo desde la ciudad de Tijuana, Baja California, Jesús Martínez Murguía nos cuenta cómo ha pasado de las críticas a la aprobación de la afición tras sus actos decisivos de no renovar a Mauro Boselli y de dar continuidad al técnico Nacho Ambriz, con un proyecto a largo plazo.

P: León ha dado el primer golpe en la liguilla. ¿Qué te ha parecido el desempeño del equipo tras el 3-1 ante Tijuana?

P: Parece que este León no cree en la maldición del súper líder…

“Bueno, no nos concentramos en eso, nos concentramos en jugar bien al futbol, lo cierto es que hicimos una temporada histórica, que seguimos haciendo historia, este equipo tiene muchísima historia y lo ha demostrado durante esta temporada.

Realmente estamos muy contentos, no pensamos en esa maldición ni mucho menos, como lo dices, ya han sido muchos súper líderes campeones, pero nosotros para pensar en un campeonato, primero debemos estar dentro de una semifinal y hay que tener respeto a Tijuana que es un gran equipo y tratar de ganar el sábado con nuestra gente”.

P: ¿Cómo transmitir a los jugadores que la ventaja que llevan a casa no es definitiva?

“Todos estamos conscientes de eso, esto es futbol, cada partido es diferente y todo puede pasar, es la mentalidad que nos ha enseñado Nacho (Ambriz) y los mismos jugadores, estamos todos en el mismo canal y tenemos que salir con eso, con saber que tenemos que hacer un buen partido para entrar a la semifinal y no confiarnos, y sobre todo seguir demostrando que podemos jugar bien al futbol, sobre todo que estamos con nuestra gente en casa y no podemos confiarnos”.

P: ¿Qué te viene a la mente al saber que hoy tienes a uno de los técnicos más valorados en la Liga MX, pero que también recibiste muchas críticas por contratarlo el torneo pasado?

Para mí Nacho ha hecho un excelente trabajo, no solo él, todo su cuerpo técnico, lo mencionas, es uno de los técnicos mexicanos más importantes de hoy en día, para mí el más.

Me deja tranquilo que tomé una buena decisión, como dices, no fue fácil porque al principio por ahí no ganábamos en casa, tuvimos una racha muy negativa, pero yo siempre creí en su trabajo, yo veía el día a día, platicaba con los jugadores, con el mismo Rodrigo Fernández, con toda la gente que involucra a esta institución y veíamos que había un potencial importante, afortunadamente acertamos en la decisión de darle la continuidad y aquí está el trabajo de lo que él ha hecho, felicitarlo mucho y sobre todo falta lo más importante y estamos muy contentos con Nacho”.