Buenos Aires, Argentina.- El Club León dio el primer paso para comprar al mediocampista argentino Santiago Colombatto, quien juega a préstamo con la Fiera y tiene contrato con el Sint-Truidense de Bélgica.

SoyFiera puede asegurar que el Club León ya le hizo saber al cuadro belga que pretende adquirir definitivamente a Colombatto, quien llegó al club en enero y no sólo se ha ganado la titularidad, sino que es pieza clave en el esquema de Nacho Ambriz.

Las fuentes consultadas por este medio confirmaron que el Sint-Truidense cedió a Colombatto al León en un préstamo de seis meses y con una opción de compra de 1.5 millones de dólares.

Ahora que el León ha hecho oficial su intención de compra, comenzará una negociación para tratar de reducir el monto a pagar y establecer las condiciones de ese pago.

Hace un par de semanas, en una convivencia virtual con aficionados a través de SoyFiera, Colombatto mostró su deseo de quedarse en León, aunque hasta entonces el club mexicano no se había “movido” para iniciar la negociación con el Sint-Truidense.

Lo he dicho varias veces, que me gustaría quedarme acá, no se ha manifestado nada aún, he jugado pocos partidos y falta”, dijo Colombatto aquel dos de abril.