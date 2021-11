¿Qué pasó? Larcamón cuenta por qué vio penales con More, utilero de Puebla

Buenos Aires, Argentina.- En la tanda de penales en la que Puebla eliminó a Chivas, sorprendió ver a Nicolás Larcamón observar toda la serie abrazado al utilero, More. Y él mismo le contó a Súper Deportivo los motivos.

En los penales, vos como entrenador no controlás nada. Me alejé del grupo y lo miré con serenidad. Cerca estaba nuestro utilero, More, pero mucho no veía. Y lo invité a que se acerque y lo abracé”.