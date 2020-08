‘Comía una vez al día’, responde Héctor Herrera a crítica por carne asada

Madrid, España.- El futbolista Héctor Herrera presumió que tuvo una carne asada con su familia, por lo que recibió críticas y a una de ellas, el jugador de Atlético de Madrid respondió que, hubo un tiempo, en el que comía una vez al día.

Con un video, Héctor Herrera destacó que tuvo un domingo en familia y una de sus pasiones es hacer carne asada. En el clip de 12 segundos, Herrera aparece poniendo sal, al estilo ‘Salt Bae’, en el platillo de su esposa.

Ante el video, llegaron varias críticas y Héctor Herrera respondió que hubo tiempos en los que solo “comía una vez por día”.

No me avergüenza decirlo. Eso me ha hecho superarme sin olvidar de donde vengo”, respondió el futbolista.