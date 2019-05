Como en box, Kate del Castillo contraataca, pero con indirecta a Canelo

Ciudad de México.- Tras revelar que tuvo un romance con el boxeador mexicano, 'Canelo' Álvarez, la actriz Kate del Castillo habría mandado una indirecta al pugilista.

Con un video subido a sus Stories de Instagram, la actriz de la serie 'La Reina del Sur', habría mandado el mensaje a Canelo Álvarez.

En el video, Kate aparece con su maquillista, quien le da los últimos retoques y en éste, aparece un sticker del Canelo, quien levanta la mano.

Kate del Castillo colocó un sticker del 'Canelo' en su video

Otro detalle del video es que lo acompaño con la canción “HP” de Maluma, que habla sobre una mujer que quiere un hombre que no le llame y que no moleste, "para reemplazar al perro que no la valora".

El pasado sábado 4 de mayo, Canelo Álvarez logró el cinturón de la Federación Internacional de Boxeo en peso medio, al vencer a Daniel Jacobs y previo al enfrentamiento, la actriz confesó que tuvo 'varios rounds' con Canelo Álvarez y hasta él boxeador “cayó a la lona”.