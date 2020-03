‘¿Cómo nos vamos a saludar? No soy tan cínico’, Martinoli vio a su “primo” André Marín

Riviera Maya.- En su viaje a Riviera Maya, Christian Martinoli compartió una anécdota reciente y contó que vio a su ex compañero de Azteca Deportes, a su “primo” André Marín, pero no lo saludó, porque no es “tan cínico”.

Abordo de una camioneta con el ‘Doctor’ Luis García y Macías, Martinoli contó que estaba en un centro comercial con su esposa e hijas, cuando decidió que mejor iba a su auto, y en unas puertas giratorias comenzó su experiencia.

Martinoli detalló que varias personas le pidieron una fotografía y accedió, volteó y vio a André Marín.

Me volteó, cuando me estoy sacando la foto, de las puertas giratorias, así, con su bolsita de hamburguesas, como el doctor Chapatín, mi primo, AM (André Marín)”, contó.

Martinoli aseguró que vio a Marín con traje negro, a las tres de la tarde, por lo que creyó que tenía programa a las 11 de la noche.

Yo estoy en la foto y digo ‘pu… madre, ahí viene este”, dijo. “¿Y no se saludaron?”, le preguntó Luis García. “¿Cómo nos vamos a saludar? Me saqué la foto, no soy tan cínico de irme a abrazar con un hijo de…”, declaró Martinoli.

Martinoli señaló que solo vio a André Marín y no a su familia, pero aseguró que si se iban en el elevador, él no se iba. En la anécdota, también llamó ‘prepotente’ al actual conductor de Fox Sports México.

Christian Martinoli no estuvo en el partido entre Chivas y León, debido a que viajó a España por el Clásico entre Real Madrid y Barcelona.

