¿Compañero de Lainez? Revela 'Chaquito' interés de Betis, pero...

CDMX.- En entrevista con ESPN, Santiago Giménez, reveló que en el partido entre Cruz Azul y Pumas, hubo un visor de Betis, que habló con su papá, ‘Chaco’ Giménez, por lo que hay interés del equipo español, pero antepuso el cariño por el equipo celeste.

Santiago Giménez señaló que tanto él, como su papá, tienen como objetivo que triunfe con el equipo de Cruz Azul, que le dio la oportunidad de debutar en Liga Mx.

Yo amo a Cruz Azul y siempre he dicho que me gustaría jugar aquí. Sí, he tenido muchas propuestas de otros equipos, pero la decisión mía y de mi papá, es que preferimos a Cruz Azul, porque nos identifica”, declaró Santiago Giménez.