‘Vas a ser un fracasado, eres una copia del Perro Bermúdez’, le dijo cronista de TUDN a Andrés Vaca

CDMX.- En entrevista con Antonio de Valdés, Andrés Vaca recordó sus inicios, señalando que un narrador de TUDN le llegó a decir que iba “a ser un fracasado” y lo calificó como “una copia del ‘Perro’ Bermúdez".

Hablando sobre sus primeros partidos como narrador, Andrés Vaca mencionó el día en que le tocó narrar un encuentro de Pumas ante Tigres en Ciudad Universitaria, donde estuvo con un narrador experimentado, quien lo criticó fuertemente.

Me quitó las diademas y le preguntó a alguien de Televisa, sigue trabajando en Televisa, y le digo: ‘Oiga, ¿qué piensa de mi narración? ¿Qué retroalimentación me puede dar?’, se quita las diademas y me dice: ‘Te digo la verdad, vas a ser un fracasado, narras muy mal, eres una vil copia del ‘Perro’ Bermúdez y no tienes futuro; estás aquí por una apuestita que están haciendo, pero vas a fracasar’”, contó Andrés Vaca, quien en ese entonces tenía 20 años.