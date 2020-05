Con Borussia, volverá Bundesliga; revelan fecha del primer partido tras COVID-19

Berlín, Alemania.- Ante la autorización del Gobierno alemán de poder reiniciar la Bundesliga, el torneo de futbol alemán dio a conocer el calendario de la primera jornada tras la suspensión por COVID-19.

Será con el Borussia Dortmund que reiniciará la Bundesliga con la Jornada 26, con el partido ante Schalke 04 a las 8:30 de la mañana, tiempo del centro de México, el próximo sábado 16 de mayo.

También, ese mismo día y a esa misma hora se disputarán el Fortuna Dusseldorf vs SC Paderborn 07, RB Leipzig vs SC Freiburg, TSG Hoffenheim vs Hertha Berlin y FC Augsburg vs VFL Wolfsburg. Para las 11:30 de la mañana, Eintracht Frankfurt vs Borussia M’Gladbach.

Para el domingo 17 de mayo, a las 8:30 de la mañana, FC Koln recibirá a FSV Mainz y a las 11:00 de la mañana, FC Union recibirá al Bayern Munich.

La jornada 26 finalizará el lunes 18 de mayo con el partido entre Werder Bremen y Bayer Leverkusen, que será a la 1:30 de la tarde, horario del Centro de México.

Para estos partidos, no se contará con público, debido a que uno de los requerimientos que puso el Gobierno de Alemania para reiniciar la Bundesliga es, que sean a puerta cerrada.