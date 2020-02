Con la Fiera, 'Chapo' Montes quiere trascender en Concachampions

León.- El interés de León va más allá de ser el mejor equipo de la Liga MX, también busca trascender al plano internacional y aprovechar la oportunidad que en 2014 dejaron que se les escapara de las manos.

A diferencia de lo ocurrido en la etapa de Gustavo Matosas, cuando quizá se desestimó la participación en Concachampions, Luis Montes consideró que en esta ocasión le están dando la importancia requerida a una competencia que volverá al Bajío casi seis años después.

Quien en lo personal, jugará por primera vez un torneo de este tipo, pues es importante recordar que en 2014 estaba recuperándose de la aparatosa fractura que lo dejó fuera de la Copa del Mundo.

Me siento contento de poder disputar un torneo internacional con León, tengo una espinita clavada porque no me había tocado participar en la Concachampions pasada, sabemos que no va a ser fácil, tenemos enfrente un gran rival”, agregó.