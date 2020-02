Con lágrimas en los ojos, Michael Jordan recordó a Kobe Bryant

Los Angeles.- Uno de los momentos más esperados durante el homenaje a un mes de la muerte de Kobe Bryant, fue sin duda cuando Michael Jordan dedicó un emotivo discurso a la memoria de 'Black Mamba'.

Con lágrimas en los ojos, el ex 23 de los Chicago Bulls, subió al escenario que se montó en la duela del Staples Center en donde de inmediato se llevó el aplauso de los presentes, para recordar grandes momentos del que fuera en primera instancia su gran seguidor y posteriormente un amigo entrañable.

Sabe que Kobe no fue un jugador cualquiera y pese a las comparaciones 'Su Majestad' nunca se enganchó y sólo disfrutó:

Pasión pura, es lo que destacó en Kobe:

Sobre el final del discurso, Jordan aceptó que no quería llorar, incluso bromeo con la posibilidad de que nuevamente en redes sociales lo convirtieran en un meme:

Le dije a mi esposa que no quería venir porque no me quería convertir otra vez en un meme", acto seguido las risas de personajes tales como Shaquille O'neal, Stephen Curry, Phil Jackson, entre muchos otros que se dieron cita a la casa de Los Angeles, Lakers.