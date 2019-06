'Con comentarios incitan a agresión', dice Paola Espinosa a Clouthier y D'Alessio

Ciudad de México.- La clavadista Paola Espinosa respondió a los comentarios que han hecho la diputada Tatiana Clouthier y el presidente de la Comisión del Deporte en la Cámara de Diputados, Ernesto D'Alessio, señalando que con lo que han dicho, han incitado a la agresión e invitó a informarse.

Con sus comentarios sigan incitando a que me agredan como atleta, como mujer, y como mamá en un deporte tan bonito que es los clavados”, mencionó.

Paola Espinosa destacó que el deporte le ha dado muchas medallas a México, defendiendo que ella se ganó su lugar en Juegos Panamericanos.

Nadie me ha regalado nada, con una muy buena puntuación, no solo de esta temporada, también de la pasada”, declaró.

Paola Espinosa les pidió a Tatiana Clouthier y a Ernesto D'Alessio tomarse el tiempo para escuchar a las partes involucradas.

Lo que me toca es entrenar, pero estoy dispuesta a ir con ustedes y que se informen de esta parte, de lo que está pasando. En ninguna parte del mundo se suman los puntos”, declaró.

La clavadista aseguró que si hay disposición de informarse y ver el otro lado de la moneda, ella platicará con los legisladores.

Espinosa reiteró que a ella le toca seguir entrenando, por el objetivo de ganar la medalla olímpica en Tokio 2020.

. @Ernestodalessio @tatclouthier Basta de desacreditar, de incitar a la agresión, infórmense, vean los dos lados de la moneda. Mi trabajo es entrenar pero con gusto les digo personalmente quien soy y por qué me gané mi lugar. Necesitamos tranquilidad, sumar no restar. pic.twitter.com/drvZ6SIuSp

Retomando el video de Paola Espinosa, el diputado Ernesto D'Alessio contestó y aseguró que es un honor representar a México, cuando el proceso es limpio y claro.

No es un tema de logros personales, no pongo en tela de juicio tu historia en el deporte. Si no los procesos, que sean limpios y transparentes”, escribió D'Alessio, deseándole éxito en la competencia.