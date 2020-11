Con voz quebrada, ‘Joserra’ y Jorge Valdano recuerdan a Maradona

CDMX.- En diferentes programas, José Ramón Fernández y Jorge Valdano recordaron experiencias con Diego Armando Maradona, pero no pudieron evitar quebrarse al rememorar al ‘Diez’ argentino.

En Sportscenter, ‘Joserra’ recordó cuando Valdano le “reclamó” porque Maradona creía que no le dedicaron tiempo por su actuación en México 86’, posteriormente hicieron un programa sobre el ‘Diez’ que abarcó su vida, por lo que pudo entrevistar al jugador argentino en TV Azteca.

En su apogeo, físicamente estaba bien, estaba contento, estaba eufórico, dijo que iba a ganar el Mundial de Futbol. Un jugador extremadamente bueno, de los mejores del mundo, no puedo compararlo con nadie en este momento; ha fallecido, me duele, me entristece, porque es un jugador que rompió las barreras del futbol, después de Pelé, apareció la gran estrella del futbol”, declaró ‘Joserra’.