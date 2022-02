Conade condiciona la beca de Donovan Carrillo tras su regreso a México

La Conade mantendrá el apoyo económico que, desde 2019, recibe el patinador mexicano Donovan Carrillo, sin embargo, éste sufrirá un ajuste y podría reducirse después del mes de marzo.

El representante de León, Guanajuato, aterrizó este miércoles en la Ciudad de México luego de su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022, y fue recibido no sólo por varias personas que lo ovacionaron a su llegada, sino también por la directora de Conade, Ana Gabriela Guevara.

El joven, junto con su entrenador Gregorio Núñez, protagonizó una rueda de prensa con la exdeportista olímpica y en ella agradeció el apoyo recibido por el organismo mexicano, al que se acercó por primera vez en 2019.

“La emoción sigue siendo la misma, tener la oportunidad de brindarle ese sueño que yo tuve a más niños es algo que me motiva muchísimo para seguirme superando. Me gustaría mucho agradecer a Conade el apoyo que me han brindado desde 2019, cuando nos acercamos mi entrenador Gregorio Núñez y yo para pedir el apoyo”, señaló Donovan.