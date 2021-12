Miami, Florida.- Los equipos de Liga Mx, León, Pumas, Cruz Azul y Santos ya saben a quiénes enfrentarán en los octavos de final de la Liga de Campeones de Concacaf 2022.

El campeón del Guard1anes 2020, León, se medirá ante CD Guastatoya de Guatemala, mientras que el subcampeón de dicho torneo, Pumas, jugará ante Deportivo Saprissa de Costa Rica.

Por su parte, el campeón de Guard1anes 2021, Cruz Azul enfrentará al Hamilton Forge de Canadá y el subcampeón del torneo, Santos, se verá las caras ante Montreal de Canadá.

Los otros duelos de octavos de final de la Liga de Campeones de Concacaf 2022 son Colorado Rapids (MLS) ante Comunicaciones (Guatemala), New York City FC (MLS) ante Santos de Guápiles (Costa Rica), New England Revolutions (MLS) ante Cavaly AS (Haití) y Seattle Sounders (MLS) ante Motagua (Honduras).

Los partidos de ida de octavos de final de Liga de Campeones de Concacaf 2022 serán del 15 al 17 de febrero y los de duelos de vuelta serán del 22 al 24 de febrero.

El actual campeón de la Concachampions es Rayados de Monterrey, que en la edición 2021 venció a Club América en la final.

