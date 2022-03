Definen días y horarios para la semifinal entre Cruz Azul y Pumas en 'Concachampions'

CDMX.- Definidos los días y horarios para la semifinal entre Cruz Azul y Pumas en Liga de Campeones de la Concacaf ‘Concachampions’ 2022.

El partido de ida entre Pumas y Cruz Azul será en el estadio Olímpico Universitario el martes 5 de abril a las 9:00 de la noche, mientras que el duelo de vuelta será en el Estadio Azteca, el martes 12 de abril a las 9:00 de la noche.

Para esta eliminatoria, de prevalecer el empate, el primer factor de desempate será el gol de visitante y si los equipos anotaron la misma cantidad de anotaciones como visitante, habrá penales.

Cruz Azul buscará la final de la ‘Concachampions’, instancia a la que no llega desde 2014, cuando ganó el título; mientras que Pumas busca llegar a la final, a la que no llega desde 2005, cuando perdió ante Saprissa. El equipo de la UNAM no gana la Liga de Campeones de la Concacaf desde 1989.

La segunda semifinal será entre New York City FC y Seattle Sounders, siendo el partido de ida en el estadio Lumen (en Seattle), el miércoles 6 de abril a las 7:00 de la noche; mientras que el partido de vuelta será en el Red Bull Arena (en Nueva Jersey), el miércoles 13 de abril a las 9:00 de la noche.